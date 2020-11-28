بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن أخطر 4 قضايا شغلت الرأي العام السعودي

كشف «الأمن العام»، اليوم السبت، عن أهم القضايا التي تم ضبطها وشغلت الرأي العام السعودي على مدار الأيام القليلة الماضية.

وعبر حسابه الرسمي، وتحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، بث «الأمن العام» تقريرًا مصورًا حول الجهود المبذولة لكشف مجموعة من القضايا الكبرى التي شهدتها مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 مخالفين للأمن الحدود (رجلان وامرأتان) من الجنسية اليمنية تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من المتاجر، بعد مشاغلة العاملين فيها، وقد ضُبط بحوزتهم ما يقرب من 305 جرامات من الذهب تقدر قيمتها بـ61 ألف ريال.

وفي تقريره، قال «الأمن العام»: «مواطن يقوم بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي ساهر، بمواقع مختلفة، ويسرق بعض أجزائها ويبيعها لمقيمَين من الجنسيتين الهندية والبنجلادشية، يعملان بمحلات لبيع السكراب.. وتم القبض على الجميع».

وأضاف «الأمن العام»: «تم القبض على مواطن ومقيمين قاموا بانتحال صفة رجال أمن ودخولوا منزل مقيم وسلبوا مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية بقيمة 108 آلاف ريال»، كما تم القبض على مواطنَين تورطا في سرقة أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من 134 ألف ريال.

ولفت «الأمن العام» إلى تورط مواطن في ارتكاب عدة جرائم تمثلت في اقتحام المنازل وسرقتها، وسرقة عدة سيارات بعد تحطيم زجاجها. وبلغت قيمة المسروقات 22 ألف ريال، وقد تم القبض عليه.

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