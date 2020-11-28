أخبار السعودية اليوم.. «سدايا» تكشف عدد الهجمات السيبرانية التي استهدفت قمة الـ20.. واعترافات تفصيلية لمرتكب مذبحة القنفذة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 28 نوفمبر 2020م، منها: «سدايا» تكشف عدد الهجمات السيبرانية التي استهدفت قمة الـ20، اعترافات تفصيلية لمرتكب مذبحة القنفذة التي راح ضحيتها رجل و3 نساء، و«الأرصاد» تنبه بأمطار متوسطة إلى غزيرة على 3 مناطق خلال الساعات القادمة.

بالفيديو.. «سدايا» تكشف عدد الهجمات السيبرانية التي استهدفت قمة الـ20

كشف الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، مشاري المشاري، عن أن الهجمات السيبرانية على قمة العشرين بالرياض تجاوزت مليوني هجمة، قائلًا: «هذا لم يفاجئنا».

راح ضحيتها رجل و3 نساء.. اعترافات تفصيلية لمرتكب مذبحة القنفذة

أدلى الجاني في جريمة القتل التي وقعت بالقنفذة في منطقة مكة المكرمة، باعترافات مثيرة حول تفاصيل المذبحة التي راح ضحيتها رجل وثلاث نساء.

اتحاد الكرة يعطي الضوء الأخضر لمشاركة جميع أعضاء ديربي الرياض

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن مشاركة كافة أعضاء فريقي النصر والهلال في ديربي الرياض الذي يقام عند الساعة الـ 7:45 مساء على استاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

للمتعافين من كورونا.. إجراء مهم للتخلص من تأثيرات الإصابة بالفيروس نهائيًّا

أوصى طبيب روسي متخصص في الجهاز المناعي بإجراء مهم للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه، للتخلص من تأثيرات الإصابة بالفيروس؛ مؤكدًا أنهم يحتاجون لإعادة تأهيل للجهازين العصبي والتنفسي.

«الجوازات» توضح المدة المسموح بها للوافد بالبقاء في المملكة بعد انتهاء فترة إقامته

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة المدة المسموح للعامل الوافد للبقاء في المملكة بعد انتهاء مدة إقامته.

«الأرصاد» تنبه لأمطار متوسطة إلى غزيرة على 3 مناطق خلال الساعات القادمة

وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار على مناطق مكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة، تستمر حتى ساعات المساء.

8 ملايين ريال لمكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ربيع الأول من العام الجاري بمبلغ 8617657 ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4669497 ريالًا للطلاب، و 3948160 ريالًا للطالبات.

المرور يوضح 6 خطوات للقيادة الآمنة في الضباب

حددت الإدارة العامة للمرور 6 خطوات للقيادة الآمنة في الضباب خاصة في موجة الطقس السيئ التي تمر بها المملكة المستمرة منذ أيام.

توكلنا: لا يشترط تحميل «تباعد» مع التطبيق.. والإنترنت «مجاني»

أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يشترط تحميل تطبيق «تباعد» لاستخدام تطبيق «توكلنا»، مشيرًا إلى أنَّ التطبيق يلزمه توافر شبكة إنترنت، موضحًا أنَّ الإنترنت «مجاني» وليس من الباقة.

الصحة: يمكن الاطلاع على فحوص ما قبل الزواج إلكترونيًا وطباعتها

أوضحت وزارة الصحة، إمكانية الاطلاع على فحوص ما قبل الزواج إلكترونيًا، وطباعتها، مشيرة إلى أنَّ النتائج تظهر خلال فترة من سبعة إلى أربعة عشر يومًا.

هل استخدام راكب السيارة للجوال يُعد مخالفة؟.. «المرور» يُجيب

جدد المرور السعودي، تذكيره بعدم وجود نص في نظام المخالفات، يمنع راكب السيارة من استخدام الجوال.

«الشؤون الإسلامية» تنفذ 122 ألف عمل دعوي بكل المناطق خلال 3 أشهر

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الربع الأول من عام 1442هـ، 122.785 عملاً دعوياً تضمنت محاضرات وكلمات ودروساً علمية وخطب الجمعة في مختلف مناطق المملكة.

«صحة مكة» توجه نصائح للوقاية من فيروس كورونا

وجَّهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عدة نصائح للوقاية من كورونا أو كيفية التصرف عند الإصابة بها وارتفاع درجة الحرارة.

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