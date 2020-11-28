اجتماعي / تعليم الشرقية يحقق مستهدفات العمل التطوعي بـ 25 ألف متطوع



الدمام 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية إحصائيات التطوع عبر منصاتها بتحقيق مستهدفات العمل التطوعي بعدد تجاوز 25 ألف متطوع ومتطوعة من منسوبي التعليم، تم رفع مستوى تأهليهم التطوعي في عدة مجالات تطوعية تخصصية لمواكبة مستهدف رؤية المملكة 2030 في التطوع.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة بدأت منذ وقت مبكر في تطوير منهجية العمل التطوعي ورفع مستوى تأهيل الكوادر التطوعية بما يرفع قيمة الإسهام النسبي التطوعي في المنطقة، مشيراً إلى أن تعليم المنطقة أنشأ منصة رقمية تطوعية لجمع بيانات المتطوعين والمتطوعات من التعليم، وتحديد مساراتهم ورغباتهم التخصصية في العمل التطوعي، إضافة إلى إعداد برامج التدريب ودورات التأهيل في جميع المجالات.

وبيّن أن إدارة التعليم دربت 116 متطوعا و112 متطوعة على مهارات العمل التطوعي، حيث بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات من إدارة التعليم 568 موظفا وموظفة ونحو 228 متطوعا ومتطوعة في الخدمة العامة، وعدد المتطوعين في مدارس البنين والبنات يبلغ 23465 متطوعا ومتطوعة، وأن ساعات التطوع بالمدارس بلغ 67949 ساعة تطوعية.

وأفاد الباحص أن مجالات التطوع تتضمن التخطيط وإدارة فرق العمل والإمداد والتمويل، إضافة إلى الحراسات والدعم التنظيمي والفني والتوعية والتثقيف وكذلك التدريب والتعليم وتوزيع المساعدات والأمن والسلامة والإدارة والقيادة واللغات والترجمة وخدمات التغذية والإغاثة، إضافة إلى إدارة الحشود وخدمات النقل والتعامل مع الفئات الخاصة والإرشاد النفسي والإعلام والخدمات الإدارية.

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15:39ت م

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