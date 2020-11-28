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فيديو.. هل يجوز أداء الزكاة للأبناء والأحفاد ؟ الشيخ الشثري يجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أنه لا يجوز أداء الزكاة للأولاد أو الأحفاد حتى وإن كانوا مستحقين لها، داعيًا المقتدرين إلى الإنفاق على أولادهم وأحفادهم من حر مالهم ويطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى.
وقال الشثري، خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأصوله من الآباء والأمهات والأجداد والجدات أو للفروع، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
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