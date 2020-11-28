محمد بن مسعود - الدمام - بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة دعت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة حفر الباطن الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم. الأرصاد حالة الطقس الأرصاد حالة الطقس 28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 03:50 PM بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة "مدني حفر الباطن" يحذر من مجاري الأودية والسيول "مدني حفر الباطن" يحذر من مجاري الأودية والسيول دعت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة حفر الباطن الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم. الكلمات المفتاحية ، "مدني حفر الباطن" يحذر من مجاري الأودية والسيول ،

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