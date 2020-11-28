«الجوازات» توضح المدة المسموح بها للوافد بالبقاء في المملكة بعد انتهاء فترة إقامته

عبر حسابها على «تويتر»
حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة المدة المسموح للعامل الوافد للبقاء في المملكة بعد انتهاء مدة إقامته.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم وتشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم .
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات:««ما المدة المسموح فيها للسائق بالبقاء في البلد بعد انتهاء مدة إقامته وهو يرغب بالخروج النهائي؟».
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