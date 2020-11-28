الصحة: يمكن الاطلاع على فحوص ما قبل الزواج إلكترونيًا وطباعتها

أوضحت وزارة الصحة، إمكانية الاطلاع على فحوص ما قبل الزواج إلكترونيًا، وطباعتها، مشيرة إلى أنَّ النتائج تظهر خلال فترة من سبعة إلى أربعة عشر يومًا.

وذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة، ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنَّ نتائج فحوص ما قبل الزواج تستغرق من 7 إلى 14 يوم عمل، بعد إجراء الفحوصات لدى المنشآت المعتمدة بمنصة (صحة).

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإشعار بظهور النتيجة عن طريق رسالة نصية تحتوي على رمز شهادة الفحص، موضحة أنه يمكن الاطلاع عليها وطباعتها.

وأضافت وزارة الصحة، أنّه في حال لم يتم الإشعار بنتائج الفحص برسالة نصية خلال هذه المدة، فيتم التواصل مع الوزارة عبر الرقم (937).

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