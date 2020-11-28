السعودية اليوم / أكثر من 13 ألف محاضرة قدمت لطلبة جامعة جازان خلال الأسبوع الثالث عشر



جيزان 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أنهى أكثر من 48 ألف طالب وطالبة بجامعة جازان أسبوعهم الدراسي الثالث عشر "عن بعد" وسط خدمات أكاديمية وإلكترونية متقدمة وفرتها الجامعة، حيث يتولى 2,714 عضو هيئة تدريس بالجامعة تدريس 2,287 مقرراً لأكثر من 48,025 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الحالي، تضمهم 14,924 شعبة دراسية.

وقال معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني إن الجامعة وفي ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة تعد شريكة ومساهمة في قصة النجاح الفريدة التي حققتها المملكة في مجال التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني وحظيت بإشادات عالمية، تعكس دور وزارة التعليم الكبير في إدارة منظومة التعليم وسرعة استجابتها والتطوير المستمر وتعدد الخيارات، بما يعزز من أداء دورها المعرفي والتنموي.

بدوره أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن الإحصاءات المسجلة أظهرت تميزاً في الأداء يعكس تجربة الجامعة الريادية في مجال التعليم عن بعد، وتنفيذها لعديد من المبادرات التطويرية لتحقيق الجودة، فضلاً عن إطلاق البرامج والدورات التدريبية المختلفة التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعلمي منطقة جازان لرفع مستوى الأداء والارتقاء بممارسات التعليم الإلكتروني.

وأوضح أن عدد المحاضرات المقدمة خلال الأسبوع الثالث عشر بلغ 13,130 محاضرة، بمدة زمنية بلغت أكثر من 34 ألف ساعة، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 14,683 لوحة نقاش، وعدد الملفات المستعرضة 3,644,852. ملفاً.

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13:48ت م

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