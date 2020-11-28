السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ أكثر من 122 ألف عمل دعوي لغرس الانتماء والوسطية

المناطق - الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الربع الأول من عام 1442هـ 122.785 عملاً دعوياً تضمنت محاضرات وكلمات ودروساً علمية وخطب الجمعة في مختلف مناطق المملكة.

وبلغ عدد المحاضرات التي نفذتها الوزارة في مناطق المملكة المختلفة 13576 محاضرة، و29128 كلمة دعوية، و10397 درساً علمياً، و 66 ألف خطبة في موضوعات متنوعة ومنها التوعية بخطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وقام بها 3684 من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين بـ 22 لغة عالمية.

وواصلت وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذ برنامج “وقاية” عبر إلقاء المحاضرات والكلمات الدعوية في بيان الواجب الشرعي في التعامل مع جائحة كورونا لحماية النفس والمجتمع، إضافة إلى تنفيذ محاضرات بلغات عالمية للتوعية بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية المعتمدة عبر 420 جمعية دعوية لتوعية الجاليات في مختلف مناطق المملكة.

واختتمت الوزارة تنفيذ مبادرة المملكة “توحيد ووحدة ” تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 في 3000 مسجد في منطقة الرياض، إذ تضمنت إقامة أكثر من 1000 محاضرة علمية و 4000 كلمة دعوية و 6000 خطبة، و 16 ندوة علمية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النسائية والمقاطع المرئية، فيما أقيمت هذه المناشط في قرابة 3000 مسجد وجامع بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها مستهدفة أكثر من مليوني شخص من المستمعين بالمساجد والمتابعين عبر التقنيات الحديثة الإلكترونية.

وفيما يتعلق بغرس قيم الانتماء والمواطنة ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر – حفظهم الله – أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج “انتماء ” في السادس من شهر

صفر لعام 1442هـ الذي يستمر لنهاية العام عبر كلمات ومحاضرات وخطب تقام بمختلف مناطق المملكة، حيث نفذت (4775) نشاطاً توعوياً ما بين محاضرات وكلمات ومسابقات ومنشورات في سائر مواقع التواصل.

وواصلت الوزارة برامجها الدعوية في مجال ” الأمن الفكري ” للتوعية بخطر الجماعات المتطرفة على المجتمع عبر المحاضرات والندوات والكلمات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت برامج دعوية بالإصلاحيات بالتعاون مع وزارة الداخلية، ودشنت الوزارة مبادرة ” أسرتي أماني ” عبر فرع الوزارة بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة عبر سلسلة من المحاضرات التوعوية الخاصة بالأسرة.

ونفذت الوزارة عبر فروعها برنامج تعزيز مكانة السنة وذلك عبر جمعيات الدعوة وتم تقسيمه على مرحلتين، تستهدف الأولى المقيمين بالمملكة من مختلف الجنسيات وبمختلف اللغات، فيما تستهدف المرحلة الأخرى المواطنين والمقيمين العرب، وتبلغ مدة البرنامج 3 أشهر.

وأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج حماية جناب التوحيد الذي يتولى الدعاة من خلاله شرح كتب أئمة الدعوة (كتاب التوحيد ـ ثلاثة الأصول ـ القواعد الأربع) وغيرها من المتون، إضافة إلى برنامج الدروس القصيرة في مساجد الأسواق، إذ يستهدف بالدرجة الأولى العاملين في الأسواق وزائريها، كما قامت وكالة الدعوة بتحديد عناوين تتناسب مع حال المدعوين وتم تحديد مواعيد الدروس لتكون بين الآذان والإقامة بما لا يتجاوز 10 دقائق.

ونفذت الوزارة برنامج (لحمة وطن 2) من خلال فروع الوزارة الثلاثة عشر، وشارك فيه مجموعة من دعاة الوزارة في المناطق، إذ يهدف لتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع والتحذير من الأفكار والأحزاب المتطرفة والمنحرفة وبيان المنهج الوسطي المعتدل.