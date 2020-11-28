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الأرصاد تنبه : شبه انعدام الرؤية في محافظات مكة حتى الـ8 مساء
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبهت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، الطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكانل والمويه، وبحره، وتربه، والخرمه، ورنيه، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
توقعات الأرصاد عن حالة سقيا
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية وتبوك.
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