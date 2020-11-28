شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح كيفية الاطلاع على فحوص ما قبل الزواج إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، تفاصيل الاطلاع على فحوص ما قبل الزواج إلكترونيًا، وطباعتها.

وأوضحت الوزارة أنَّ نتائج فحوص ما قبل الزواج تستغرق من 7 إلى 14 يوم عمل، بعد إجراء الفحوصات لدى المنشآت المعتمدة بمنصة (صحة).

وأكدت أنه سيتم الإشعار بظهور النتيجة عن طريق رسالة نصية تحتوي على رمز شهادة الفحص، موضحة أنه يمكن الاطلاع عليها وطباعتها.

وأشارت إلى أنّه في حال لم يتم الإشعار بنتائج الفحص برسالة نصية خلال هذه المدة، فيتم التواصل مع الوزارة عبر الرقم (937).