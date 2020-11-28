السعودية اليوم / جمعية "كفى" تطلق برنامج "حياتي أجمل بلا تدخين" بمحافظة القنفذة



جدة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة أمس فعاليات برنامج "حياتي أجمل بلا تدخين" بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة.

وأوضح المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي أن البرنامج اشتمل على تقديم أنشطة تعريفية بأخطار التدخين والمخدرات، وتنظيم معرض توعوي يحوي مجسمات أعضاء مسرطنة وأجهزة لقياس نسبة الكربون وكفاءة الرئة وعيادة طبية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين.

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12:04ت م

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