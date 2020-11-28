2020-11-28

معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة يفتح باب القبول اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف العسكرية التي سبق الإعلان عنها على أن يستمر التقديم في وظائف أمن الدولة اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 13/ 4/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحًا.

شروط وظائف معهد المباحث العامة:

وكانت إدارة المعهد أعلنت في وقت سابق أن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين للقبول هي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه وجداه وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

ألا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها.

ألا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم عن جيد.

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.

آلية التقديم على وظائف معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة

وقال المعهد إنه يمكن التسجيل على الوظائف المتاحة من خلال الدخول على موقع أبشر للتوظيف على الرابط التالي (هنا) واختيار وظائف معهد المباحث واستكمال الإجراءات المطلوبة.

