شكرا لمتابعة خبر عن جامعة شقراء توضح آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت جامعة شقراء، إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ عــــن بُعـد لجميع المراحل التعليمية.

وأكدت الجامعة أن الاختبارات عن بُعد تشمل كل المراحل سواءً الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، ما عدا التخصصات الطبيــة والصحية والهندسية والحاسب الآلي والسنة التحضيرية لهذه التخصصات، التي تتطلب الحضور لإجراء الاختبار.

وأشارت إلى أن الاختبارات الحضورية ستكون لمدة أسبوع واحد بدءا من يوم الأحد 28 ربيع الثاني الموافق 13 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الاختبارات لبقية المقررات بدءا من يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 1442 هـ، وتستمر لمدة أسبوعين.