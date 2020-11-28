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يعتبر الزنجبيل مضادًا للالتهابات ومضادًا للأكسدة ومفيدًا للجهاز الهضمي، ويوصى باستخدامه كدواء طبيعي للعديد من الأمراض الجسدية بسبب مغذياته، كما أنه غني بالمواد الكيميائية الداعمة للصحة.

ومع ذلك، هناك حالات يكون فيها الزنجبيل ضارًّا لك، بل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة موجودة بالفعل، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

متى يجب تجنب الزنجبيل ؟

1- اضطرابات الدم:

الزنجبيل هو مضاد لتجلط الدم ويعزز الدورة الدموية، وفي حالة بعض أمراض الدم مثل الهيموفيليا، التي لا يحدث فيها تخثر الدم بشكل صحيح، يهدد هذا العشب بتفاقم الحالة.

ويُعد مفيدًا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل الروماتويدي وارتفاع الكولسترول، لكن من الأفضل تجنبه إذا كنت تعاني من اضطراب الدم أو مناقشة الجرعة المناسبة لك مع الطبيب.

2- بعض الأدوية:

يعالج الزنجبيل بعض الأعراض المحددة وهو مصمم للعمل بطريقة معينة في الجسم، لكن هناك بعض الأدوية تكون مصحوبة بقوائم من التحذيرات والآثار الجانبية المحتملة.

ولأن الزنجبيل له خصائص طبية، فإن بعض الأدوية لا تختلط معه جيدًا، لذلك لمنع أي مخاطر أو آثار جانبية، اقرأ التحذيرات وناقشها مع الطبيب.

وفي المجمل، يعد الزنجبيل مميعًا للدم ويقلل من ضغط الدم، كما ينظم سكر الدم، ويمكن أن يعني تناول الأدوية المصممة لفعل الشيء نفسه إلى تفاقم الحالة، لذلك على سبيل المثال، يجب عدم تناوله مع مضادات التخثر أو الإنسولين.

3- الحمل:

في الأشهر الأولى من الحمل، يجب تناوله بحرص بجرعات صغيرة جدًّا؛ لأنه يمكن أن يسبب تقلصات الرحم، وهذا بدوره قد يؤدي إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض.

احذر.. 4 حالات يحظر فيها استخدام الزنجبيل

4- النحافة:

يحفز الزنجبيل الهضم، ولذلك فهو فعال للغاية ضد اضطرابات المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، وإذا كنت تعاني من نقص الوزن بشكل ملحوظ، فأنت تريد إبطاء عملية الهضم وامتصاص أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله، وهو عكس ما يفعله الزنجبيل، حيث يزيد من التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن.

بدائل الزنجبيل:

إذا وجدت نفسك في إحدى هذه الفئات، فهناك توابل أخرى يمكنك استخدامها مثل الفلفل، والبابريكا، والحديد والفيتامينات A وB6 وE، والهيل.

Source almowaten

