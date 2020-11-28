شكرا لمتابعة خبر عن طلاب يدشنون " جامعة القصيم في خطر " بعد قرار اختبارهم حضوريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعرب عدد من طلاب جامعة القصيم عن اعتراضهم على آلية الدراسة لدرجة البكالريوس والدبلومات والدراسات العليا، التي بموجبها يتم تأدية الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًا.

ودشن الطلاب والطالبات وسمًا بعنوان " جامعة القصيم في خطر " مطالبين بأن تكون الاختبارات النهائية عن بعد بعدما قُرر بأنها ستعقد حضورياً.

وتتضمن الآلية المقررة للدراسة تقديم المحاضرات النظرية "عن بعد"، كما تتيح تقديم بعض المحاضرات النظرية حضوريا، في حال رأت الكلية ضرورة ذلك، ووفق الإجراءات الوقائية المتبعة.

كما تتضمن أن تكون الدراسة في الجزء العملي للمقررات حضورياً، وكذلك المقررات العملية والسريرية وتتولى الكلية المعنية ترتيبات ذلك وفق الإجراءات الوقائية المتبعة.