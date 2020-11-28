شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يطير إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، إقلاعه من نيويورك إلى الرياض، بعد رحلة علاج طويلة.

ويستعد آل الشيخ للعودة للعمل، بعد تغيبه، إذ قرر في وقت سابق اجتماعه بمنسوبي هيئة الترفيه، يوم الاثنين القادم في مكتبه بالرياض.