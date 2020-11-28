بالفيديو..عرض أزياء للعبايات في الخبر

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الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): أقام أحد محلات العبايات في الخبر، عرض أزياء، لاستعراض منتجاته أمام الزوار. أقام أحد محلات العبايات في الخبر، عرض أزياء، لاستعراض منتجاته أمام الزوار. ووثق مقطع فيديو استعراض الفتيات لمنتجات المحل من العبايات، وسط عدد من الحضور. وأظهر المقطع مرور الفتيات على سجادة حمراء داخل أحد الممرات في مجمع الخبر بلازا.

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