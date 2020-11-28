السعودية اليوم / جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية تتلقى الترشيحات حتى 15 ديسمبر المقبل



القاهرة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

تواصل لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية تلقي الترشيحات المخصصة هذا العام 2020 في "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك إسهاما في الجهود المبذولة للحد من تداعيات جائحة

ودعت اللجنة مراكز البحوث والجامعات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى تقديم الترشيحات على الرابط: https://agfund.org/ar/ ، موضحة أن آخر موعد لاستقبال الترشيحات هو يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأوضحت اللجنة أن التنافس على الجائزة متاح وفق الفروع الأربعة التالية: الفرع الأول ( 400 ألف دولار)؛ مخصص لمشروعات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والفرع الثاني ( 300 ألف دولار)؛ مخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، والفرع الثالث (200 ألف دولار)؛ مخصص لمشاريع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والمؤسسات الخيرية، والفرع الرابع ( 100 ألف دولار)؛ مخصص للمشاريع التي بادر بها أو يقودها الأفراد.

//انتهى//

03:22ت م

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القاهرة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واستواصل لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية تلقي الترشيحات المخصصة هذا العام 2020 في "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك إسهاما في الجهود المبذولة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).ودعت اللجنة مراكز البحوث والجامعات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى تقديم الترشيحات على الرابط: https://agfund.org/ar/ ، موضحة أن آخر موعد لاستقبال الترشيحات هو يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.وأوضحت اللجنة أن التنافس على الجائزة متاح وفق الفروع الأربعة التالية: الفرع الأول ( 400 ألف دولار)؛ مخصص لمشروعات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والفرع الثاني ( 300 ألف دولار)؛ مخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، والفرع الثالث (200 ألف دولار)؛ مخصص لمشاريع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والمؤسسات الخيرية، والفرع الرابع ( 100 ألف دولار)؛ مخصص للمشاريع التي بادر بها أو يقودها الأفراد.//انتهى//03:22ت م0148

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