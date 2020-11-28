السعودية اليوم / الجيش الإثيوبي يسيطر على بلدة تقع إلى الشمال من عاصمة إقليم تيغراي



أديس أبابا 12 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت هيئة البث الإثيوبي المرتبطة بالدولة " فانا " عن سيطرة الجيش الإثيوبي على بلدة ويكرو التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من مقلي عاصمة إقليم تيغراي بعد أن أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد ، بدء المرحلة النهائية من هجوم القوات الاتحادية على الإقليم.

وقالت فانا "الدفاع الوطني الإثيوبي سيطر على مواقع استراتيجية من أجل السيطرة على مدينة مقلي".

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03:19ت م

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