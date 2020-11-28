شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تطالب بإيجاد حل لمقبرة مجهولة تضم 13 قبرًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت مواطنة خلال تواجدها بلقاء نظمه المجلس البلدي بالرياض، بإيجاد حل لمقبرة مجهولة، تضم 13 قبرًا، تقع في حي النرجس.

ومن جانبه أوضح رئيس بلدية الشمال أن نوع استخدام الأرض في الأصل هو لمقبرة، مؤكدًا أن الموضوع قيد المتابعة حاليًا، وسيتم معالجته.

وكان المجلس البلدي بمدينة الرياض نظم لقاء مفتوحًا، جمع عددًا من السكان ببعض مسؤولي الجهات الخدمية، لمناقشتهم حول العديد من الخدمات والمطالب.