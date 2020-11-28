السعودية اليوم / البرازيل تسجل 514 حالة وفاة بفيروس كورونا



موسكو 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 ​, مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.

// انتهى //

01:03ت م

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موسكو 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 514 حالة وفاة.وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 ​, مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.// انتهى //01:03ت م0138

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