2020-11-28

فيديو.. لحظة وصول الفوج الأول من السياح الإسرائليين إلى الإمارات

متابعات الخليج 365 - متابعة

وصل الفوج الأول من السائحين الإسرائيليين إلى دبي في أول رحلة تجارية تشغلها شركة فلاي دبي بين إسرائيل والإمارات.

وأطلقت شركة فلاي دبي للرحلات منخفضة التكلفة، يوم الخميس أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.

وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حفل استقبال الطائرة في مطار بن غوريون عند الساعة 11:30 صباح الخميس.

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر اتفاقًا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

