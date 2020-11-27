الإطاحة بقائد مركبة تباهى بممارسة التفحيط في شوارع جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): ألقت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان القبض على قائد مركبة نشر مقاطع بمنصات التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط. ألقت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان القبض على قائد مركبة نشر مقاطع بمنصات التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط. وقالت الإدارة أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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