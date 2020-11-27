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انطلقت، أمس، فعاليات "برنامج شباب جازان" الرياضية والتي ينظمها فرع وزارة الرياضة بجازان؛ وذلك بحضور مدير مكتب جازان إبراهيم الغرياني، بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان.
وتتضمنت الفعاليات التي ستقام على مدى يومين بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية، ثمان فعاليات متنوعة في"الشطرنج، والكيرم، والفنون التشكيلية، وتحدي سجل هدفك، ومهارات تصوير كرة السلة، وتحدي رفع الأثقال في الهواء الطلق، وتحدي رفعة الصدر"، إضافة إلى عدد من المسابقات الرياضية والثقافية الأخرى.وزارة الرياضة برنامج شباب جازان
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 04:57 PM
شطرنج وكيرم وفنون تشكيلية و"سجل هدفك" ورفع أثقال ومسابقات عدةبالكورنيش وبمشاركة الفتيات.. فعاليات "شباب جازان" الرياضية تنطلق
انطلقت، أمس، فعاليات "برنامج شباب جازان" الرياضية والتي ينظمها فرع وزارة الرياضة بجازان؛ وذلك بحضور مدير مكتب جازان إبراهيم الغرياني، بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان.
وتتضمنت الفعاليات التي ستقام على مدى يومين بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية، ثمان فعاليات متنوعة في"الشطرنج، والكيرم، والفنون التشكيلية، وتحدي سجل هدفك، ومهارات تصوير كرة السلة، وتحدي رفع الأثقال في الهواء الطلق، وتحدي رفعة الصدر"، إضافة إلى عدد من المسابقات الرياضية والثقافية الأخرى.
، بالكورنيش وبمشاركة الفتيات.. فعاليات "شباب جازان" الرياضية تنطلق ،
المصدر : الخليج 365
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