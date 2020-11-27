فيديو يوثق تصرف بطولي لمواطن.. أنقذ محطة وقود من الاشتعال

وثق مقطع فيديو، تصرف بطولي لأحد المواطنين بمنطقة عسير، وذلك بعد إنقاذه لإحدى محطات الوقود، من الاحتراق، بعد اشتعال النار في مركبة بالقرب منها.

وظهر المواطن في الوقت المناسب؛ حيث قاد سيارة ودفع المركبة المشتعلة بطريقة بطولية وذكية، لإبعادها عن محطة الوقود وإنقاذ الموقف.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تلقى العديد من الإشادات بالتصرف الذي نال استحسان الجميع.

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