متفاوتة الشدة ومصحوبة برياح
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو خلال الـ24 ساعة المقبلة، على 10 مناطق بالمملكة.
وقال الحصيني- عبر تويتر- إنه متوقع اليوم الجمعة وحتى صباح غد السبت، هطول أمطار على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وشمال الشرقية وشرق الجوف والحدود الشمالية.
وأشار الباحث في الطقس والمناخ، إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، ومصحوبة برياح.
اقرأ أيضا:
الأرصاد تنبه إلى سحب وأمطار رعدية على نجران والمدينة المنورة
تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني»: أمطار على 10 مناطق خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.