السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع مهارتي بيدي - 2 لتحسين سبل العيش للأيتام بمأرب



مأرب 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مهارتي بيدي - 2 لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.

وفي هذا الإطار، تواصل 100 مستفيدة من معيلات الأيتام تدريباتهن في الخياطة والتطريز على مدى 60 ساعة تدريبية، تشمل الجانب النظري والعملي على الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات والخياطة والتفصيل والتطريز.

إلى جانب ذلك، يواصل المشروع تنفيذ دورة صيانة الجوالات التي يستفيد منها 75 شاباً وفتاة، يتلقون على مدى 160 ساعة تدريبية معارف حول مكونات وصيانة المشكلات الرئيسية للهواتف النقالة.

يُشار إلى أن مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية"، ينتهي بصرف منح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

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13:12ت م

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