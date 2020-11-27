تطبيق «توكلنا»: حالة صحية تؤدي لإلغاء «تصريح العمرة»

أوضح تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة، حالة صحية يتم فيها إلغاء تصريح العمرة الذي تم أخذه عبر تطبيق (اعتمرنا).

وذكر التطبيق، عبر حسابه على تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه لمن لديه تصريح عبر تطبيق (اعتمرنا)، عند تغير الحالة الصحية له إلى مخالط (اللون البرتقالي أو الأصفر أو مصاب، اللون البني) سيتم إلغاء تصريحه.

وذكر المواطن في استفساره أنه وصلته رسالة مفادها إلغاء حجز العمرة نظرًا للحالة الصحية، مشيرًا إلى أنه غير مخالط وغير مصاب في تطبيق (توكلنا).

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