السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و 516 حالة وفاة.

// انتهى //

11:32ت م

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سيئول 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالة وفاة .وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و 516 حالة وفاة.// انتهى //11:32ت م0035

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