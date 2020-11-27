جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع وقعة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل أسرتها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال مركز بلاغات العنف الأسري: إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري.
وأشار المركز إلى أنه تم توجيه الحالة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر «بلاغات العنف الأسري» تتفاعل مع تعنيف «أسرة لابنتها».. وتؤكد: وجهنا الفتاة للحماية الأسرية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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