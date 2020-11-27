شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتعرض للتعنيف من أسرتها بمكة و«العنف الأسري» يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تعرضت فتاة في منطقة مكة المكرمة للعنف من أسرتها؛ مما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الواقعة. تعرضت فتاة في منطقة مكة المكرمة للعنف من أسرتها؛ مما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الواقعة. ومن جانبه، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الواقعة، مؤكدًا على أنه تم رصد الحالة في المركز، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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