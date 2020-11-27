تتقدمها المملكة.. 4 دول عربية تعقد اجتماعًا رفيع المستوى لحل  الأزمة السورية

أعلنت الخارجية المصرية المصري، اليوم الخميس، عقد اجتماع رفيع المستوى مع 3 دول عربية أخرى، في مقدمتها المملكة؛ لبحث تطورات الأزمة السورية والسبيل إلى حلها.

وجاء في بيان مقتضب نشرته الخارجية المصرية، عبر صفحتها بمنصة فيسبوك: عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعًا تشاوريًّا، اليوم الخميس، على مستوى كبار المسئولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية.

وأضاف البيان: إن الدول الأربع نظرت أيضًا في سبل تسوية الأزمة؛ وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب الشقيق.