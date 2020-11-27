شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جدَّة تقطع مداخلة لحفيدتها أثناء ظهورها التلفزيوني في ‎" الإخبارية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصدت مقطع فيديو جدَّة تقطع مداخلة هاتفية لحفيدتها أثناء ظهورها التلفزيوني في ‎قناة " الإخبارية ".

وقال مقدم برنامج الراصد الإعلامي عبدالله الغنمي إن جدة الفنانة رحاب زكري قطعت مداخلة هاتفية لحفيدتها أثناء ظهورها بالبرنامج.

وأضاف " الغنمي":" جدة الفنانة رحاب دقت على جوالها أثناء المداخلة مما تسبب في قطع المكالمة، وكنت أعتقد أن هناك مشكلة في الصوت لدينا بالبرنامج ".

وكانت الفنانة رحاب زكري أبدعت في مجال فن الرسم على قطع "البلاط والرخام" وتحوله إلى قطع فنية مشكلة ذات تأثير عميق، حيث أن الرسم موهبتها منذ الصغر حين كانت ترسم الشخصيات الكرتونية، ثم دخلت إلى عالم البورتريه الواقعي، ثم المدرسة التأثيرية، لتطور من موهبتها عبر الممارسة والتغذية البصرية، والمشاركة برسوماتها في مواقع التواصل الاجتماعي.