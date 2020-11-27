محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 79110 والوفيات 2352 شخصاً سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 1085 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 79110 إصابات. وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر أن إجمالي الوفيات بلغ 2352 حالة وفاة , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 51334 حالة.فيروس كورونا الجديد الجزائر الجزائر تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-27 سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 1085 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 79110 إصابات. وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر أن إجمالي الوفيات بلغ 2352 حالة وفاة , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 51334 حالة. 27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 12:20 AM إجمالي الإصابات بلغ 79110 والوفيات 2352 شخصاً إجمالي الإصابات بلغ 79110 والوفيات 2352 شخصاً سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 1085 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 79110 إصابات. وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر أن إجمالي الوفيات بلغ 2352 حالة وفاة , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 51334 حالة. ، الجزائر تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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