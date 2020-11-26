شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير الدفاع يبحث مع الرئيس اليمني خطوات تنفيذ اتفاق الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، بمقر إقامته أمس الأول، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان. و‏جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض، وجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن لاستعادة مؤسساته وأمنه واستقراره. ‏حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف. ‏حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع يبحث مع الرئيس اليمني خطوات تنفيذ اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.