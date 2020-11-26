ولي العهد يؤكد على تعزيز التعاون في إطار الرؤية السعودية اليابانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة ليوشيهيدي سوغا بتولي رئاسة الوزراء في اليابان، متمنيا له التوفيق. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. من جهته أشاد رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.

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