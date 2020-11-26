شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يوثق اعتداء على أشجار خضراء في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يرصد الاعتداء على أشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، مما أثار غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بالتحقيق في الأمر وضبط المتورطين.

وقال موثق المقطع:" مع استمرار هذا السعار الذي أصاب الحطابين لن تجد حتى الطيور ما تستظل فيه ".

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة استنكرت الاعتداء على شجرة معمرة من قبل إحدى الجهات في جازان، متوعدةً بتطبيق العقوبات النظامية على المتسبب في هذه المخالفة.

وأوضحت وزارة البيئة أن المتعدي على شجرة " الضبر " المعمرة في منطقة جازان، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو شركة قامت بإزالة الشجرة بطريقة غير نظامية بغرض تنفيذ خدمات في الموقع، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.