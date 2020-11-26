البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الدورة الـ111 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة

شارك البرلمان العربي في اجتماعات الدورة الـ111 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة بوفد ضم النائبة أميرة شرف الدين والنائبة فاطمة الطوسي، وذلك تلبية للدعوة الواردة من المنظمة.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان اليوم، بأن الاجتماعات تناقش عددًا من الموضوعات، منها: اعتماد مشروعات تقارير الدورة الـ110 لمجلس المنظمة، وتقرير رئيس مجلس المنظمة وتقرير المدير العام للمنظمة، وانتخاب أعضاء المكتب، وقبول الأعضاء الجدد والمراقبين لدى المنظمة.

وأشار البيان إلى أن مشاركة البرلمان العربي تأتي كونه عضوًا مراقبًا لدى المنظمة الدولية والهجرة، ورغبةً في تعزيز التنسيق والتشاور مع المنظمة بشأن قضايا الهجرة وتبادل الحلول والتوصيات بشأنها بصفتها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول في المنطقة العربية.

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