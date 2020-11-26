«الزامل» يبحث نمو القطاع الصناعي بزيارة إلى مدينة ينبع

زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، اليوم، مدينة ينبع الصناعية، والتقى خلالها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي.

واستهل «الزامل» زيارته بجولة ميدانية إلى منطقة الصناعات الثقيلة. وتضمّنت الجولة زيارة شركة ينبت، كما اطلع على عدد من العروض المرئية بمركز الملك فهد الحضاري، وعرض عن مشروع شركة رفد النحاس، وعرض آخر عن مشروع إسناد البولي كيم السعودية.

وفي نهاية الزيارة، عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لقاءً مفتوحًا مع القادة الصناعيين، ناقش الموضوعات التي تسهم في نمو القطاع الصناعي وتعظيم الفائدة منه.

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