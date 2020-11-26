السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية



تونس 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

التقى الرئيس التونسي قيس سعيَد اليوم بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، الذي يزور تونس حاليًا.

وتناول اللقاء العلاقات القائمة بين تونس ومنظمة السياحة العالمية، والجهود الرامية إلى إعادة إحياء قطاع السياحة في العالم إثر تفشي جائحة

// انتهى //

21:29ت م

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تونس 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيَد اليوم بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء العلاقات القائمة بين تونس ومنظمة السياحة العالمية، والجهود الرامية إلى إعادة إحياء قطاع السياحة في العالم إثر تفشي جائحة كورونا وما رافقتها من تداعيات .// انتهى //21:29ت م0188

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