السعودية اليوم / أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الباحة



الباحة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

شهدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات العقيق وقلوه والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها.

كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:20ت م

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