السعودية | وزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي للطفل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي للطفل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 50 ثانية - 8:38 مساءً, 26 نوفمبر 2020 م نظمت الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن الداخلي في ناديي الرياض ومكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فعالية لأبناء الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.

وتضمنت الفعالية العديد من النشاطات والمسابقات الترفيهية والتثقيفية والتعريف بحقوق الطفل المكفولة له في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والدولية، كما تمت إقامة مسابقات ثقافية للأطفال، وتنظيم ورش ترفيهية، وتوزيع الهدايا عليهم.

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