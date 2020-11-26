، أسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعها الـ٤٤ في البدرشين بمحافظة الجيزة ،

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دشن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم عبد العزيز عبد الله العيثم، أحدث فروع الشركة في جمهورية مصر العربية، والذي يحمل الرقم 44 لفروع الشركة في مصر، بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة.
جاء ذلك امتداداً لاستراتيجية الشركة التوسعية داخل وخارج المملكة وتطوير فروعها الحالية، وتم الافتتاح وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.
وأوضح العثيم أن هذا الافتتاح يأتي في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق.
وأضاف أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز بمدينة البدرشين على شارع فخر الدولة -مبنى صيدناوي -محافظة الجيزة، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب؛ حيث توفر أسواق عبد الله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبد الله العثيم: (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبد الله العثيم واكتساب للأجهزة الذكية، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 07:48 PM
واصلت سياستها التوسعية بالأسواق المصريةأسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعها الـ٤٤ في البدرشين بمحافظة الجيزة
دشن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم عبد العزيز عبد الله العيثم، أحدث فروع الشركة في جمهورية مصر العربية، والذي يحمل الرقم 44 لفروع الشركة في مصر، بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة.
جاء ذلك امتداداً لاستراتيجية الشركة التوسعية داخل وخارج المملكة وتطوير فروعها الحالية، وتم الافتتاح وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.
وأوضح العثيم أن هذا الافتتاح يأتي في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق.
وأضاف أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز بمدينة البدرشين على شارع فخر الدولة -مبنى صيدناوي -محافظة الجيزة، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب؛ حيث توفر أسواق عبد الله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبد الله العثيم: (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبد الله العثيم واكتساب للأجهزة الذكية، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.
، أسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعها الـ٤٤ في البدرشين بمحافظة الجيزة ،
المصدر : الخليج 365
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