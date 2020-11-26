بالصور.. وزير الخارجية يستقبل نظيره البحريني بمطار الملك خالد الدولي

بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك..
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وبحث الوزيران خلال الاستقبال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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