مطار الملك عبدالعزيز الدولي: حركة الطيران مستمرة

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن حركة الطيران لم تتأثر حالة الطقس والأمطار التي أثرت على منطقة مكة المكرمة.

وذكر المطار، عبر تويتر: «أعزاءنا المسافرين.. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الحركة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز منتظمة، ولم تتأثر بحالة الأجواء الممطرة حتى الآن».

يذكر أنه تم إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة، بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الموج.

اقرأ أيضًا:

إيقاف الملاحة في ميناء جدة الإسلامي بسبب الرياح والموج

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 9 مناطق في المملكة