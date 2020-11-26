السعودية اليوم / مركز التدريب الزراعي بالقصيم يختتم برامجه التدريبية



بريدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

اختتم مركز التدريب الزراعي بمنطقة القصيم اليوم، برامجه التدريبية للربع الأخير من العام 2020 ، حيث أتم تدريب 120 متدرباً من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من مهندسين وفنيين زراعيين وأطباء ومساعدين بيطريين في مجالات عدة .

وأوضح مدير المركز المهندس علي بن عبدالله السعلو أن البرامج التدريبية اشتملت على برنامج للإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء ، وبرنامج للمرشدين البيطريين بعنوان " الارشاد البيطري "، وآخر للمرشدين الزراعيين بعنوان " الكفاءة الاتصالية للمرشد الزراعي ، وبرنامج تدريبي للعاملين بقطاع تربية النحل بعنوان تشتية طوائف النحل".

// انتهى //

12:54ت م

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