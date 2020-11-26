السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 22268 إصابة جديدة بكورونا



برلين 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا اليوم الخميس 22268 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" المختص في رصد حالات الوباء بألمانيا أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 983588 والوفيات إلى 15160.

// انتهى //

12:52ت م

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برلين 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا اليوم الخميس 22268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و389 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" المختص في رصد حالات الوباء بألمانيا أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 983588 والوفيات إلى 15160.// انتهى //12:52ت م0062

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