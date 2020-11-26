شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فرقة طبية ميدانية للتعامل مع حوادث "أمطار جدة" والان نبدء بالتفاصيل
- رصد و متابعة الأسرة الشاغرة و القوى العاملة و التنسيق الفعال مع المنشآت الصحية
وجهت الصحة بجده كافة المستشفيات لتكون في حالة جاهزية كاملة عند هطول الأمطار حسب ماورد من تنبيهات لهيئة الارصاد الجويه ، حيث أشارت إلى مدراء المستشفيات بضرورة التأكيد على شركات الصيانة بتنظيف خطوط الصرف لأسطح المستشفيات و المباني الملحقة بها و إزالة كل العوائق إن وجدت و الاستعداد التام و الجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار ، و التأكد من عمل المولدات الكهربائية الاحتياطية و نظام إنذار إطفاء الحريق بالإضافة إلى تأمين الكميات الكافية من المستهلكات و المواد الهندسية حسب الاحتياج الفعلي لكل موقع و كذلك تم توجيه فرق الطوارىء لتكون على أهبة الإستعداد .
من جانبه أوضح مدير إدارة الطوارئ و الأزمات بصحة جدة الدكتور سامر أسره استعدادات الشؤون الصحية بجدة للتنبيهات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص موجة الامطار ، و أضاف أن إدارته قامت بتجهيز فرق طبية ميدانية متمركزة في نقاط متعددة لسرعة الوصول للمناطق المتضررة و الاصابات إن وجدت لاسمح الله ، مشيراً إلى أنه يوجد عدد ١٥ فرقة طبية جاهزة من المستشفيات الحكومية و عدد ١٥ فرقة طبية أخرى من المستشفيات الخاصة ، إلى جانب رصد و متابعة الأسرة الشاغرة بالمستشفيات و القوى العاملة و التنسيق الفعال مع جميع المنشآت الصحية من خلال غرفة عمليات صحة جدة و التي تتوافر بها كافة التجهيزات التقنية اللازمة .
و أكد أسره أنه مع بدء الموجه تم إعلان بلاغ طبي رمادي على مستوى أقسام الطوارئ بالمستشفيات ، و هذا النوع من البلاغ يعني وجود تقلبات جوية تستدعي رفع الجاهزية في المستشفيات بإجراءات محددة لذلك تشمل القوى العاملة و التجهيزات و الموقع المناسب للتعامل مع الاصابات إن وجدت ، وهذا الرمز في البلاغ هو من الرموز الخاصة بالطوارئ و الكوارث و التي صدرت عليها مؤخراً موافقة خادم الحرمين الشريفين ضمن عدد من القرارات المرفوعة من قبل المجلس الصحي السعودي
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