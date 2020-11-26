شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد "المركبة الطائشة" بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

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